Comunicato Stampa | 540esima edizione Fiera di Lonigo

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, ha presentato la 540esima edizione della tradizionale Fiera di Lonigo, in programma dal 20 al 23 marzo 2026. L'obiettivo della Fiera è essere punto di riferimento non solo per la commercializzazione di attrezzature ma anche per informare sullo stato di avanzamento tecnologico del Settore e per fare formazione, attraverso eventi interattivi e didattici sull'agricoltura digitale. Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, ha introdotto la conferenza stampa sottolineando che “si tratta di un evento importante per il territorio vicentino, e non solo. La Fiera di Lonigo è una manifestazione storica che supera i confini provinciali e affonda le proprie radici nella tradizione, religiosa e popolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

