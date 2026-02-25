Comportamento incomprensibile della polizia | i gruppi del Dortmund disertano la trasferta in pochi a Bergamo

Il club sarebbe stato messo al corrente di fan fermati negli aeroporti tedeschi e di controlli negli alloggi di chi è già arrivato in Italia. Nei giorni scorsi la richiesta del Bvb ai tifosi: “Cautela con la polizia italiana, l’esperienza dimostra che interverrà anche in caso di incidenti minori”. Il raduno in piazzale Alpini, dove sono stati esibiti i colori gialloneri Bergamo. Sarebbe dovuta essere una ‘macchia gialla’ nel nerazzurro della New Balance Arena. Invece il settore ospiti questa sera vedrà diversi posti vuoti, dopo la decisione dei gruppi organizzati affiliati all’associazione Südtribüne Dortmund di disertare la trasferta a seguito di “comportamenti dubbi e incomprensibili della polizia” come li ha definiti il Borussia in una nota diffusa martedì 24 febbraio, nei confronti di diversi tifosi gialloneri, finiti bloccati negli aeroporti tedeschi o visitati dalle autorità di pubblica sicurezza italiane nei loro alloggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche:

“Comportamento dubbio e incomprensibile della polizia”: tifosi del Dortmund bloccati, i gruppi boicottano la trasferta

C’è il Dortmund a Bergamo, tifosi tedeschi contro i controlli: «Mai successo. Niente trasferta»