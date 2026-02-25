Compagnucci in uno stato di forma smagliante

Tommaso Compagnucci ottiene un nuovo risultato importante grazie alla sua forma eccellente. Il tennista maceratese, che si trova al numero 509 delle classifiche mondiali Atp, ha conquistato un altro torneo locale, dimostrando costanza e determinazione. La sua crescita rapida e la capacità di mantenere alta la concentrazione lo rendono uno dei protagonisti di questa stagione. La sua progressione continua senza sosta, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Tommaso Compagnucci non si ferma più. Il maceratese, numero 509 delle classifiche mondiali Atp conferma il suo grande momento di forma di questo inizio di 2026 con un altro prestigioso successo. Compagnucci ha conquistato infatti il titolo al M15 di Naples, in Florida, battendo in finale l'americano Hunter Heck con un netto 6-4, 6-3. Un successo costruito con autorità, che vale 15 punti Atp e proietta il suo live ranking a quota 430, con un sensibile balzo in avanti nella graduatoria in tempo reale provvisoria, in attesa di quella definitiva che come sempre viene pubblicata ogni lunedì. Un percorso praticamente senza sbavature quello del maceratese.