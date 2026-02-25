Commissariata anche Glovo | Sfrutta 20 mila rider con l’algoritmo come Glovo I compensi non garantiscono un' esistenza dignitosa

Un mese dopo il concorrente Foodinho-Glovo (40.000 riders), anche Deliveroo Italia srl (240 milioni di fatturato, 20.000 ciclofattorini in Italia di cui circa 3.000 a Milano) viene messa in «controllo giudiziario» dalla Procura di Milano, che ritiene «urgente interrompere una situazione di vero e proprio sfruttamento ai danni di un numero rilevante di lavoratori» ciclofattorini, «che percepiscono retribuzioni sicuramente non proporzionate né alla qualità né alla quantità del lavoro» (poco meno di 4 euro l’ora), «contrastanti con l’articolo 36 della Costituzione» (oltre che con la contrattazione collettiva) perché non in grado di «garantire una esistenza libera e dignitosa». Glovo è Deliveroo sono i più grossi player del settore, insieme a Just Eat che peró già dal 2022 ha cambiato modello e ha scelto di inquadrare come dipendenti gran parte dei suoi ciclofattorini con una paga oraria media di circa 8,50 euro più bonus, ferie, maternità, tfr. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

