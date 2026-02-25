Come funziona la nuova truffa che colpisce la Brianza e cosa c' entrano i rifiuti

Una nuova truffa ai danni dei cittadini brianzoli che, stavolta, passa per la raccolta differenziata. La denuncia il comune di Vimercate a seguito di numerose segnalazioni arrivate ai suoi uffici. Come spiegano dall'amministrazione comunale, il nuovo tentativo di truffa vede i malfattori presentarsi a casa dei cittadini come fossero mandati dal comune di Vimercate o da Cem Ambiente. La richiesta fatta dopo aver suonato il campanello, è quella di poter controllare i bidoni dei rifiuti e della raccolta differenziata con l'intento poi di entrare dentro casa. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

