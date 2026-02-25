Come fanno il Bodo e la Norvegia a essere così forti se fino a poco fa li chiamavamo salmonari

Il BodoGlimt mostra all'Europa e al mondo la crescita esponenziale raggiunta dalla Norvegia nel calcio ma anche nello sport in generale. Fino a pochi anni fa li chiamavamo "salmonari.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter ko in Norvegia: il Bodo vince 3-1, a San Siro serve la rimonta | Voti: Lautaro sbaglia e si fa male (5)L’Inter ha perso 3-1 contro il Bodo in Norvegia, causando una brutta serata per i nerazzurri.

Il Bodo/Glimt fa piccolo il Manchester City: lezione Champions in Norvegia per GuardiolaIl BodoGlimt sorprende il Manchester City con una vittoria di misura per 3-1 nella fase a gironi della Champions League.

Temi più discussi: Alle 21 Bodø/Glimt-Inter, tutto quello che c'è da sapere; L'Inter fa le prove generali in vista del Bodø: allenamento sul sintetico come in Norvegia; Inter Bodo Glimt in tv e streaming: dove vedere i playoff di Champions; Inter, tonfo in Norvegia con Bodø: 3-1, per gli ottavi servirà l'impresa a San Siro.

Barella: Il Bodo ha meritato di passare il turnoLa delusione è palpabile nelle parole del centrocampista dell’ Inter Nicolò Barella, intervistato all’indomani della sconfitta contro il Bodo/Glimt che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League ... it.blastingnews.com

Champions: Barella, c'è delusione ma il Bodo ha meritato di andare avanti(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Loro non ci hanno messo in difficoltà e abbiamo preso gol su un errore individuale. Queste cose fanno parte del calcio, oggi ha sbagliato Akanji ma altre volte è capitato a ... tuttosport.com

0-2 del Bodo. Vedo che nessuno ride più quando si parla di questa squadra eh, fanno tutti i seri nei commenti adesso. Ah padre tempo #InterBodo. Va beh torno su #Sanremo2026 x.com

BODO-INTER 1-1 A FINE PRIMO TEMPO Bene l’Inter anche sul sintetico. Bodo in vantaggio con una bellissima combinazione al limite dell’area ma i nerazzurri, quando accelerano, fanno malissimo. Pareggia Pio Esposito, palo di Darmian, altre palle gol per l’ - facebook.com facebook