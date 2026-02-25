Combinata nordica i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono andati in archivio con un bilancio tutto sommato abbastanza positivo per la Nazionale italiana di combinata nordica, che ha conquistato il secondo miglior risultato di sempre in una rassegna a cinque cerchi grazie al quarto posto in rimonta della coppia formata da Aaron Kostner e Samuel Costa nella Team Sprint. Alla luce del livello espresso negli ultimi anni si tratta di un exploit davvero notevole per il movimento azzurro, che nella sua storia ha ottenuto una sola medaglia olimpica con Alessandro Pittin a Vancouver 2010. Il settore della combinata nordica maschile (in attesa di capire se in futuro il CIO aprirà la porta anche alle donne) dovrà ripartire però dalla prossima stagione senza due pedine fondamentali, infatti sia Costa che Pittin hanno annunciato il ritiro. L’obiettivo dell’Italia per il quadriennio olimpico che ci porterà alle Olimpiadi Alpi Francesi 2030 sarà quello di ricostruire una squadra competitiva alle spalle delle superpotenze della disciplina, affidandosi in primis ad un Aaron Kostner (classe 1999, vicino alla top10 quest’anno in Coppa del Mondo a Oberhof) destinato a diventare il faro del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Speed skating, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030La decisione di introdurre nuovi nomi nello speed skating nasce dalla volontà di rilanciare lo sport in vista delle Olimpiadi di Annecy 2030.

Short track, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030Il Forum di Assago ha visto emozioni contrastanti mentre si discuteva delle novità e dei potenziali nuovi talenti dello short track italiano in vista delle Olimpiadi di Annecy 2030.

Combinata nordica oggi, Olimpiadi 2026: orario Large Hill, tv, streaming, italiani in garaLa combinata nordica torna protagonista oggi, martedì 17 febbraio, con l'assegnazione del secondo titolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro leader virtuale dopo il segmento di salto su Large Hill alle OlimpiadiVa in archivio il segmento di salto sul trampolino grande di Predazzo della seconda gara individuale di combinata nordica in programma ai Giochi Olimpici ... oasport.it

Chiusa la lunga parentesi olimpica, numerosi circuiti di Coppa del Mondo delle discipline invernali si apprestano a riprendere la loro corsa. In questa settimana, ripartirà il cammino di sette sport. Il programma prevede 30 eventi tra combinata nordica (1, Bad M - facebook.com facebook

