Coltellate alla testa del padre La lite per la casa e l’aggressione

Una lite per l’appartamento ha portato a un’aggressione con coltello contro un uomo di 53 anni. La causa è stata il tentativo di vendere l’immobile in modo forzato, che ha scatenato una discussione violenta. Durante il confronto, l’aggressore ha colpito il padre alla testa con un coltello, ferendolo gravemente. La scena si è svolta in un appartamento di proprietà della famiglia, dove si sono susseguite tensioni crescenti. La polizia è intervenuta sul posto poco dopo.

Voleva vendere a tutti i costi quell'appartamento e ha preso a coltellate il padre, un uomo di cinquantatré anni. Un ragazzo egiziano di ventisei anni è stato arrestato per tentato omicidio. Accade tutto nella serata del 19 febbraio in un condominio, quando i carabinieri della Stazione di Desio hanno arrestato in flagranza il ventiseienne, di origine egiziana, residente in città con i genitori e quattro tra fratelli e sorelle. L'intervento era iniziato con una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 relativa a una violenta lite in corso all'interno di un'abitazione di Desio. Pochi istanti dopo, una familiare della vittima, una delle figlie, aveva richiesto l'immediato intervento dei militari, raccontando che il padre era stato ferito al culmine di un alterco.