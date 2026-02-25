colpo al traffico di droga sequestro per un milione

Un'operazione delle forze dell'ordine ha smantellato un traffico di droga tra Corsico e Rozzano, causando il sequestro di sostanze stupefacenti per un valore di un milione di euro. I carabinieri hanno fermato diversi sospetti e sequestrato grandi quantità di droga nascosta in varie abitazioni. Le indagini hanno rivelato un’organizzazione ben strutturata che gestiva il traffico nella zona. Sul campo, le forze dell’ordine continuano le verifiche sui punti di vendita.

Maxi operazione dei carabinieri tra Corsico e Rozzano: colpo da un milione di euro al mercato dello spaccio. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’hinterland milanese da parte dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso dello scorso fine settimana, i militari della Compagnia di Corsico hanno messo in campo un massiccio dispositivo di controllo del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e colpire le reti locali dello spaccio. Il bilancio delle operazioni è significativo: quattro persone arrestate in tre distinti interventi e quasi cinque chilogrammi di cocaina sottratti al mercato illecito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna: arresti e sequestro beni per un milione di euroLa polizia italiana e spagnola hanno smantellato un traffico di droga tra Italia e Spagna, arrestando 12 persone e sequestrando beni per un milione di euro.

Traffico di droga e patrimonio sproporzionato rispetto al reddito: sequestrata una villa da mezzo milioneUn cittadino albanese, coinvolto in un'indagine per traffico di droga, ha visto sequestrata una villa del valore di mezzo milione di euro.

Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima

Temi più discussi: Smantellata rete transnazionale: colpo al traffico di migranti tra Italia e Francia con 15 arresti; Napoli, 387 chili di hashish nascosti in un tir: tra le casse piene di zucche; Blitz nel Canavese: Smantellata rete dello spaccio. 6 arresti e maxi sequestro di contanti; Colpo al grande spaccio tra Reggio e Modena Tre arresti, sequestrati 6 kg di droga.

Messina, colpo al traffico di droga nel rione CEP: otto arresti della Polizia di StatoProsegue l’operazione antidroga coordinata dalla DDA: carcere, domiciliari e obblighi di firma per gli indagati. Nuovo intervento della Polizia di Stato nell’ambito dell’operazione antidroga che, da s ... 24live.it

Operazione antidroga tra Viterbo e Cremona: eseguite due ordinanze di custodia cautelareIl 30 nigeriano è detenuto nella casa circondariale del capoluogo lombardo, mentre il 42enne cileno è recluso nel carcere Nicandro Izzo: entrambi stanno scontando pene per altri reati ... civonline.it

Colpo decisivo al traffico di stupefacenti nel savonese: i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Savona hanno infatti arrestato due giovani fratelli originari del Piemonte, colti in flagrante con oltre 66 chili di marijuana nascosta in casse - facebook.com facebook