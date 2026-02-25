Colpaccio dell’Angelini sul campo del Team Bologna

L’Elettromeccanica Angelini ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Volley Team Bologna, che aveva perso solo una volta in casa. La squadra di Cesena ha dominato il secondo e il quarto set, portando a casa un successo in quattro frazioni. Le giocatrici hanno mostrato determinazione e precisione, superando le avversarie con scambi intensi e attacchi efficaci. La partita ha dimostrato la crescita della squadra in vista delle prossime sfide di campionato.

Colpaccio per l' Elettromeccanica Angelini Cesena nel campionato di serie B1 di volley femminile: le bianconere espugnano il campo del Volley Team Bologna, finora violato una sola volta, con una prestazione di alto livello e si impongono con un netto 1-3 (20-25, 19-25, 25-19, 20-25). Concretezza in cambiopalla, ordine e sacrificio in difesa, alte percentuali in attacco: ha girato tutto bene nella metà campo bianconera. Questa importantissima vittoria, la seconda consecutiva, proietta ora l'Elettromeccanica al decimo posto in classifica con 17 punti, a +1 dalla zona rossa attualmente occupata da Forlì.