cna la pressione fiscale elevata scoraggia gli investimenti aziendali

La pressione fiscale elevata riduce gli investimenti aziendali, causando una stagnazione nel settore. Nonostante una riduzione negli ultimi sei anni, molte imprese devono affrontare tasse che superano il 50% degli utili, limitando le risorse disponibili. Questa situazione colpisce soprattutto i piccoli imprenditori, che faticano a reinvestire e a innovare. La conseguenza è un rallentamento generale del loro sviluppo e della crescita economica locale. Le imprese continuano a cercare soluzioni pratiche per affrontare questa sfida.
Una pressione fiscale generale diminuita negli ultimi sei anni, che tuttavia continua a mantenersi molto alta, spesso superando il 50% degli utili aziendali, produce un unico risultato: quello di scoraggiare gli investimenti delle imprese, a partire dai piccoli imprenditori che vivono del proprio lavoro. Soprattutto se nel frattempo tutti gli altri costi a carico delle imprese sono schizzati verso l’alto. Senza sostegni adeguati il meno che possa succedere è il peggioramento di un’economia già stagnante". Michele Carloni, presidente di CNA Umbria, commenta il lavoro di ricerca commissionato al centro studi Sintesi sugli effetti della pressione fiscale sulle imprese umbre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
