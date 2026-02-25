Club di calcio evade il fisco per due milioni | sequestro di beni e due denunce

La guardia di finanza di Bologna ha denunciato due persone e disposto il sequestro di alcuni beni nell’ambito di un procedimento nei confronti dell'Imolese calcio 1919. La società calcistica è stata iscritta in Lega Pro durante gli anni dell’indagine, ovvero dal 2018 al 2023. Le fiamme gialle contestano al club un’evasione al fisco per circa due milioni di euro. Come riferisce il comando provinciale della finanza, le indagini sono iniziate su alcuni crediti, circa 200mila euro, che la società aveva acquisito da un’impresa toscana. Crediti derivanti dal ‘bonus facciate’, ma di fatto inesistenti poiché frutto di lavori mai realizzati. La guardia di finanza, quindi, ha proceduto al sequestro preventivo di alcuni beni collegati alla società sportiva che risiede nel Nuovo circondario imolese. Tra le confische risultano automobili, moto, terreni e immobili che si trovano in Sicilia e in Veneto, per un totale di circa 160mila euro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Capannone pieno di rifiuti chimici pericolosi: scatta il sequestro e due denunceA San Pietro in Casale, nella pianura bolognese, la polizia locale ha sequestrato un capannone industriale utilizzato come deposito illegale di rifiuti chimici altamente pericolosi, denunciando due persone.

Maxi sequestro di botti illegali e prodotti non sicuri: due denunceCon l’arrivo delle festività natalizie, le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini.