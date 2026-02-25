claude non funziona anche tu non sei solo

nelle ultime ore, claude di anthropic sta vivendo un’ interruzione parziale. oltre 1.000 utenti hanno segnalato l’indisponibilità, con un picco che ha superato 1.200 segnalazioni poco prima di mezzogiorno. anthropic comunica di essere al lavoro per implementare una correzione e riportare la situazione alla normalità. interruzione di claude: stato attuale e indicatori. la criticità è stata confermata da osservatori indipendenti e dalla pagina di stato ufficiale, che segnala una disponibilità parziale e un ritorno alla piena funzionalità non ancora completo. l’andamento viene monitorato in tempo reale, evidenziando un progresso graduale ma non definitivo. cronologia degli eventi. segnalazioni iniziali intorno alle 7:30 AM ET di questa mattina. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

