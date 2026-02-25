Classifica Sanremo 2026 prima serata | non ci sono artisti napoletani nella top 5

La classifica della prima serata di Sanremo 2026 si è rivelata senza artisti napoletani tra i primi cinque, a causa delle preferenze espresse dalla sala stampa, dalla televisione e dal pubblico web. Nessuno dei cantanti provenienti dalla città partenopea si è piazzato nelle posizioni più alte, nonostante alcuni abbiano attirato attenzione sui social. La serata ha mostrato come le scelte del pubblico abbiano influenzato la graduatoria iniziale. La gara continua con nuove esibizioni e votazioni.

Al termine della prima serata del festival di Sanremo 2026 è stata svelata la top 5 (senza ordine di posizioni) degli artisti in gara secondo la classifica votata dalla sala stampa, tv e web. Tra i ‘magnifici’ cinque figurano Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Non ci sono, invece, artisti napoletani tra i primi cinque della graduatoria. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. E' il momento del dolore per il piccolo Domenico, la famiglia ha firmato per sospendere l'accanimento terapeutico: "E' la scelta più umana" 🔗 Leggi su Napolitoday.it Sanremo 2026, la classifica top 5 della prima serataSanremo 2026 ha visto emergere cinque artisti che hanno riscosso il maggior favore della giuria della Sala stampa, influenzando così la prima serata del festival. Sanremo, classifica prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini nella Top 5 (in ordine casuale)Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini si trovano nella top 5 della prima serata di Sanremo 2026, grazie ai voti raccolti dal pubblico e dalla giuria. TOP 5 CLASSIFICA SANREMO 2026 #sanremo #sanremo2026 #sanremorai #carloconti #viral Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci; La classifica della prima serata di Sanremo 2026. Sanremo 2026, la classifica provvisoria dopo la prima serata: svelata la top 5 della sala stampaSi conclude la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver sentito tutte e 30 le canzoni in gara portate sul palco dell'Ariston dai big, pronta la prima classifica provvisoria. Non ... ilmattino.it Sanremo 2026: la classifica delle prime 5 canzoni in gara dopo la prima serataSanremo 2026, la prima serata è andata in archivio, scopriamo chi sono i 5 brani migliori, scelti dalla giuria della sala stampa tv e web. notizie.it Edicola Sanremo, Dado svela la classifica del Festival: chi c'è sul podio x.com Vittorio Gucci. . @carloconti.tv in cambio di un mio panino mi ha svelato la classifica di Sanremo 2026 facebook