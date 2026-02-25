Classe ’92 brillante e ironica Pilar Fogliati è una delle attrici italiane più interessanti della sua generazione ed è pronta a conquistare il palco dell’Ariston

P ilar Fogliati è pronta a conquistare il palco dell’Ariston come co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Classe ’92, Pliar è una delle attrici italiane più interessanti del momento: brillante, divertente, ironica e figlia di quella generazione che « sta nel mezzo. Tra il “me ne frego” e l’essere schiacciati dagli stereotipi», ha detto in un’intervista a Vanity Fair Italia. I suoi riferimenti, da Carlo Verdone a Paola Cortellesi, raccontano un talento che non teme il confronto con i grandi. Pilar ha ha già trovato la sua voce: autentica e personale. Sanremo sarà un’esperienza nuova, un onore e un momento importante per la carriera dell’attrice. Nessun monologo: « punteremo sulla spontaneità », ha detto al Quotidiano Nazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice: talento e ironia sul palco dell’Ariston

Dopo il fenomenale successo social della sua "Non è mica te", il cantautore romano è pronta a conquistare anche il grande pubblico con la sua "Avvoltoi"