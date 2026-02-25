' Città Europea dello Sport 2028' | Pisa lancia la sua candidatura

Pisa si candida a ‘Città Europea dello Sport 2028’. Nei giorni scorsi è stata approvata dalla Giunta la delibera con la quale viene avviato il percorso, che ha già incassato il primo parere positivo da parte di Aces Europe. La delegazione italiana dell’organismo internazionale ha infatti ufficialmente accettato la candidatura della città della Torre. Entro il prossimo 31 marzo verrà presentato il dossier tecnico definitivo, mentre tra aprile e settembre la Commissione di Valutazione di Aces Europe sarà in città per una visita ufficiale di verifica. "La candidatura - dichiara l’assessore allo Sport Frida Scarpa - non è solo un traguardo formale ma rappresenta un’occasione per mettere a sistema il grande lavoro compiuto negli ultimi anni dalla nostra amministrazione, rafforzando l'immagine di Pisa a livello europeo e consolidando il ruolo dello sport come diritto universale e risorsa fondamentale delle politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

