cisl raccoglie fondi per il popolo serviranno a comprare generatori

Cisl raccoglie fondi per aiutare il popolo, a causa della crescente crisi energetica che ha ridotto l'accesso ai generatori. La raccolta mira a fornire apparecchi essenziali alle comunità colpite, che affrontano interruzioni frequenti di corrente. La decisione arriva dopo i recenti blackout che hanno lasciato molte famiglie senza luce e senza riscaldamento. La campagna prosegue per garantire supporto concreto alle persone più vulnerabili.

"La vostra lotta è la nostra. È la nuova Resistenza europea di chi crede che gli esseri umani abbiano il diritto di vivere liberi e di scegliere il proprio futuro, di non vedersi portare via terra e vita con la forza delle armi. Cisl è con voi, amici ucraini, e continuerà ad esserlo". Con queste parole Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale, rende omaggio rende omaggio alla Comunità ucraina di Reggio, incontrata ancora una volta domenica scorsa e a favore della quale l’impegno del sindacato di via Turri non si è mai fermato da quel 24 febbraio del 2022. Per proteggere la popolazione civile al freddo e senza energia elettrica, a causa dei continui bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche, Cisl ha raccolto oltre 4mila euro che verranno versati per l’acquisto di generatori alle Comunità ucraine di Reggio e Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Casamatta raccoglie fondi per EleonoraLa Casamatta di San Giovanni in Marignano ha avviato una raccolta fondi per Eleonora Palmieri, la giovane rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Crans-Montana.

Milano in campo per i giovani feriti in Svizzera: il Virgilio raccoglie fondi con teatro e solidarietà.Milano si mobilita dopo l’incidente di Crans Montana, dove quattro giovani sono rimasti gravemente feriti durante un'escursione.

Gaza, raccolta fondi su iniziativa della CislLa Cisl promuove una raccolta fondi: Un gesto collettivo di responsabilità e speranza. L'iniziativa è per sostenere concretamente la popolazione civile di Gaza, la città della Striscia martoriata ... rainews.it

Morti sul lavoro, raccolta fondi dei sindacati per le famiglieROVIGO - Non solo presìdi, fiaccolate e scioperi per le nove morti sul lavoro avvenute in un solo anno in provincia. Ora arriva anche un aiuto concreto: Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato una raccolta ... ilgazzettino.it

Le 153 firme sono la testimonianza di una categoria che chiede di essere ascoltata e rispettata. @CislNazionale @Cisl_ER @cislfp @CislFpER x.com

La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi educativi 0-6 del Comune di Ravenna segna un punto di svolta secondo la CISL FP Romagna, che annuncia con forza il raggiungimento del traguardo di 153 firme raccolte. - facebook.com facebook