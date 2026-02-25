circolava in un parco pubblico di cuneo con 41 involucri di cocaina pronti per lo spaccio arrestato

Un cittadino senegalese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del parco Cottolengo di Cuneo. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato la sera del 19 febbraio, dopo essere stato sorpreso con 41 involucri contenenti cocaina. Un arresto per spaccio a Cuneo La Squadra Volante della Questura di Cuneo ha intensificato i servizi di controllo concentrandosi in particolare nell’area del parco Cottolengo. Durante un pattugliamento serale gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha abbandonato rapidamente un sacchetto in una zona poco illuminata di via Carlo Boggio. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno immediatamente fermato l’uomo per un controllo dei documenti. Nel frattempo hanno recuperato il sacchetto abbandonato, procedendo a una verifica del contenuto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

