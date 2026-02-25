circolano con strumenti da scasso nei pressi di negozi di acireale vicino catania denunciati tre uomini

Tre uomini sono stati denunciati per possesso senza giustificato motivo di strumenti atti allo scasso ad Acireale, in provincia di Messina. I soggetti, due provenienti da Zafferana Etnea e uno da Aci Sant’Antonio, sono stati fermati dalla Polizia di Stato durante un controllo nel centro cittadino mentre si aggiravano a bordo di un’auto con chiavi e grimaldelli. L’operazione è stata condotta per prevenire reati contro il patrimonio e tutelare la sicurezza pubblica. Tre denunce ad Acireale L’intervento è avvenuto durante una delle consuete attività di pattugliamento svolte dagli agenti delle volanti e dalla squadra UIGOS del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale (Catania). Gli agenti hanno notato un’auto che procedeva a velocità ridotta, rallentando ripetutamente davanti a negozi di abbigliamento e gioiellerie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Denunciati tre uomini trovati in possesso di arnesi da scasso a MontesilvanoTre uomini di nazionalità albanese sono stati denunciati dai carabinieri di Montesilvano per aver trovato in possesso di arnesi da scasso.

In auto con 300 gioielli e attrezzi da scasso, tre denunciati (e due sono minorenni)Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, a Prato, la polizia locale ha fermato un’auto con tre persone a bordo, di origine croata.

