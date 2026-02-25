Cinturrino resta in carcere | Mente e usa metodi intimidatori Lui attacca i colleghi | Da loro infamità

Non c'è dubbio che, quando ha sparato da quasi 30 metri a Abderrahim Mansouri, avesse la "volontà» di uccidere. E che con la versione di ieri ha continuato a mentire, ammettendo solo «aspetti che risultavano" acclarati, come di aver «alterato la scena del delitto» mettendo quella pistola finta. Anzi, ha pure tacciato di «infamità» i colleghi che negli interrogatori da indagati si sono ravveduti, mentre i suoi «metodi intimidatori» nelle operazioni borderline trovano «conferma» in più testimonianze. E’ netto il giudizio su Carmelo Cinturrino da parte del gip di Milano Domenico Santoro che, pur non convalidando il fermo per mancanza del pericolo di fuga, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere, come chiesto dal procuratore Marcello Viola e dal pm Giovanni Tarzia, confermando il quadro delle analisi e dei verbali raccolti nelle indagini della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

