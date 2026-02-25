Cinturrino in cella alterazione prove

10.55 10.22 Sanremo 76, 9mln e 630mila davanti a tv10.22 Sanremo 76, 9mln e 630mila davanti a Tv09.27 Caso Epstein, premio Nobel si dimette08.21 Iran: da Trump "grandi bugie" su di noi07.47 Rogoredo,"Cinturrino subito destituito"07.06 Ospedale in mano ai bos, 4 arrestati07.06 Ospedale in mano ai boss, 4 arrestati05.00 Trump:"Iran non avrà mai arma nucleare" "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "RENTAL FAMILY – Nelle vite degli altri", vai all'articolo e al trailer TEATRO - "PARADISIUM", vai all'articolo e al trailer FESTIVAL - "CAPODANNO CINESE 2026", vai all'articoloMUSEO - "MESSNER MOUNTAIN MUSEUM”, vai all'articolo p.567 CINEMAFilm in sala e quelli in arrivo, guarda i trailer clicca quiLa NOTTOLA, programmazione Roma e Lazio clicca qui p. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Carmelo Cinturrino resta in carcere, il giudice: “Può inquinare le prove e uccidere ancora”

Leggi anche: Nada Cella, la difesa: «Processo illogico, Anna Lucia Cecere va assolta». Alibi, telefonate e prove: cosa è emerso in aula

Argomenti discussi: Cinturrino, 'chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa'; Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario; Rogoredo prima notte in carcere per il poliziotto accusato di omicidio.

Gip Milano, Cinturrino resta in carcereResta in cella l'assistente capo di polizia, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo. (ANSA) ... ansa.it

