Cimitero ed ex Pescheria l’opposizione diffida il Segretario generale | Silenzio inaccettabile

Secondo i firmatari, a fronte di interrogazioni e richieste di accesso agli atti presentate da mesi, non sarebbero arrivate risposte nei termini previsti dal regolamento e dal Testo unico degli enti locali Non si placa lo scontro politico su due dei dossier più delicati per la città di Chieti: il nuovo Cimitero di Santa Filomena e la gestione dell’ex Pescheria di via Arniense. I consiglieri comunali di opposizione Mario De Lio, Stefano Costa e Damiano Zappone hanno depositato una diffida formale indirizzata al Segretario generale del Comune, avvocato Celestina Labbadia, chiamandola in causa anche nel suo ruolo di Responsabile unico dell’Oiv (Organismo indipendente di valutazione). Secondo i firmatari, a fronte di interrogazioni e richieste di accesso agli atti presentate da mesi, non sarebbero arrivate risposte nei termini previsti dal regolamento e dal Testo unico degli enti locali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

