Cifarielli e Capiozzo stasera al Noi Lounge

Il Noi Lounge Music Club di Cesenatico ospita gli eventi della stagione invernale. Questa sera alle 21 si esibisce il Gigi Cifarelli & Chicco Capiozzo Trio, con uno spettacolo coinvolgente ed intimo, spaziando in chiave personale dal jazz al blues, alla bossa al funk. Saranno proposti, fra gli altri, brani da George Benson a Stevie wonder, da Wes Montgomery a pezzi originali di Gigi Cifarelli e del duo consolidato Capiozzo & Mecco. L'ingresso costa 23 euro incluso un drink. Nello stile dei club, per gli ospiti c'è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.