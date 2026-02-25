Ciclone Harry per i danni alle abitazioni richieste entro l' otto marzo

Il Comune di Messina rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico relativo alle misure di immediato sostegno alla popolazione previste dall’ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri n. 1180 del 30 gennaio 2026, adottato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito anche il territorio siciliano. L’intervento si inserisce nel quadro dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2026 e riguarda i privati cittadini direttamente interessati dagli eventi calamitosi. Per l’eventuale riconoscimento dei contributi, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa emergenziale, gli interessati dovranno compilare la Modulistica B1 – Ricognizione dei danni subiti dai privati e trasmetterla al Comune di Messina entro e non oltre domenica 8 marzo 2026 all’indirizzo PEC: protocollo@pec. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

