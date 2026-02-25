Ciclismo La Salus parte da Volta | Siamo pronti alla sfida

La Salus Seregno De Rosa inizia il suo cammino stagionale a Volta Mantovana, motivata dalla volontà di dimostrare la propria tenacia. La squadra si prepara con entusiasmo per il Trofeo Tecnomeccanica, che rappresenta il primo test importante dell’anno. I corridori sono concentrati e pronti a mettere in campo tutta la loro energia. La corsa del primo marzo segna un momento decisivo per la formazione, che spera di fare bella figura.

Cresce l’attesa per il debutto stagionale della Salus Seregno De Rosa, pronta a inaugurare l’annata nel Trofeo Tecnomeccanica di domenica 1° marzo a Volta Mantovana. La formazione juniores brianzola sta completando in questi giorni gli ultimi dettagli della preparazione in vista degli 89 chilometri di gara, con partenza fissata alle 9. "Siamo pronti per la prima sfida" commenta il direttore sportivo Antonio Freschi. "I ragazzi hanno lavorato con serietà e impegno, ma sarà la strada a dirci quali siano le loro reali condizioni. Fare pronostici è complicato: l’obiettivo è correre da protagonisti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

