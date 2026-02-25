Ciclismo Ballabio Vesco e Villa | tre brianzoli al Giro di Sardegna

Vesco, Villa e Ballabio sono i tre ciclisti brianzoli che partecipano al Giro di Sardegna, una corsa tornata in calendario dopo quindici anni di assenza. La gara, che parte da Castelsardo, attira l’attenzione degli appassionati di ciclismo, offrendo una sfida tra i migliori professionisti italiani e stranieri. La competizione si svolge su tappe impegnative, con salite e discese che mettono alla prova le capacità dei corridori. La prima tappa si conclude con un arrivo in salita.

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Ballabio, Vesco e Villa: tre brianzoli al Giro di Sardegna

Prende il via oggi da Castelsardo il Giro di Sardegna riservato ai professionisti, che torna in calendario dopo quindici anni di assenza: l’ultima edizione risale al 2011, quando a imporsi fu lo slovacco tre volte campione del mondo Peter Sagan. Il rientro della corsa a tappe rappresenta un appuntamento di forte richiamo anche per la Brianza, presente al via con tre giovani corridori del territorio. A difendere i colori brianzoli saranno Giacomo Ballabio di Giussano (Team Vorarlberg), Leonardo Vesco (foto) di Besana Brianza (Biesse Carrera Premac) e il monzese di nascita Giacomo Villa (Petrolike). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Giro di Sardegna 2026: squadre e protagonisti italiani al viaIl Giro di Sardegna 2026 si prepara a partire con la partecipazione di diverse squadre italiane, dopo aver deciso di aprire la competizione come tappa della Coppa Italia delle Regioni. Ciclistica Pavullese ai nastri di partenza. Luca Covili domani al via al Giro di SardegnaLuca Covili partecipa al Giro di Sardegna, dopo che la squadra Ciclistica Pavullese è stata ufficialmente presentata domenica scorsa.