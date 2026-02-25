Cianuro nel sale da cucina | la bufala degli additivi E535 ed E536 e il mito dell’accumulo

Diverse condivisioni Facebook riportano che nel sale da cucina si troverebbero quantità di additivi E535 o E536 che nel lungo periodo si depositerebbero nell’organismo. Costituirebbero dunque un pericolo nel lungo termine per la salute. Si suppone che per qualche ragione tale problema non sarebbe previsto dagli esperti a cui fanno affidamento i legislatori nello stabilire le dosi minime. Vediamo perché la narrazione è priva di logica, oltre a non essere supportata da prove. Per chi ha fretta:. Non esistono evidenze di un pericolo per la salute degli additivi presenti nel sale da cucina, entro i limiti previsti dalle normative europee.. Analisi. Le condivisioni presentano la seguente didascalia: Fermatevi un attimo prima di salare l’acqua della pasta o condire l’insalata. Avete mai controllato le sigle scritte in piccolo sull’etichetta del vostro sale? Se leggete E535 o E536, state letteralmente mangiando additivi chimici derivati dal cianuro, usati solo per impedire al sale di fare grumi nei magazzini. 🔗 Leggi su Open.online

