La cattiva e ormai vecchia notizia è che le api sono messe sempre a più a rischio da cambiamenti climatici e inquinamento. Quella buona è che secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Communications esistono molte più specie di api di quelle sinora supposte: per la precisione da 24.705 a ben 26.164, cioè tra le 3.700 e 5.200 in più rispetto a quelle attualmente riconosciute dalla comunità scientifica. Un censimento in 186 Paesi. La ricerca è stata condotta dall’Università di Wollongong (Australia) ed è la prima a fornire una stima sistematica e dettagliata della ricchezza globale delle api, suddivisa per 186 Paesi di tutti i continenti. Per arrivare a questo risultato, gli studiosi hanno combinato set di dati globali, tassonomie ufficiali, checklist nazionali, dati bibliografici e sofisticati stimatori statistici della ricchezza di specie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ci sono 26mila specie di api sulla terra: 5 mila in più di quelle finora conosciute dagli esperti

