Chivu resta all' Inter | Marotta al lavoro per il rinnovo del contratto

Inter sta definendo una strategia di lungo periodo per Cristian Chivu, consolidando la collaborazione con l’allenatore romeno nonostante l’uscita dall’Europa per mano del BodøGlimt. Il percorso è orientato a trasformare una stagione complicata in una fase di crescita continua, affidata a un tecnico che conosce bene l’ambiente nerazzurro. La linea aziendale premia continuità e giovani. Il Presidente Beppe Marotta ha valorizzato l’operato di Chivu nel dare un’identità chiara alla squadra e nel gestire la rosa anche nei momenti di emergenza (in particolare in assenza di Lautaro Martinez). Tra i meriti principali figurano: Inter punta alla stabilità e a un percorso di crescita a lungo termine affidato a un allenatore che conosce profondamente l’ambiente nerazzurro. La decisione di rinnovare la fiducia a Chivu non è una semplice formalità, ma una linea di azione mirata a consolidare un’identità di gioco e a definire una traccia di sviluppo per le stagioni successive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Volley femminile, Gabi resta a Conegliano: ufficiale il rinnovo del contrattoGabi Guimarães prosegue il suo percorso con l’Imoco Volley Conegliano, confermando la sua presenza nel club fino al 2029.

Metalmeccanici, il rinnovo del contratto al centro dell’attivo della Uilm: "Salvaguardia dell'occupazione resta la priorità"Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici è stato al centro dell’attivo regionale Uilm Emilia-Romagna, svoltosi presso il teatro Galliera di Bologna.

Temi più discussi: Chivu verso Inter-Bodo: Ma quale vergogna? Orgoglioso di Bastoni, settimana di me**a dopo la Juve!; Marotta: Simeone all’Inter? Fake news, siamo contentissimi di Chivu; Niente rimonta, l'Inter perde anche a San Siro e saluta la Champions; Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell'Inter resta incredula: cosa gli ha detto Chivu.

Chivu inter, il club prepara il blindatissimo rinnovo contrattuale per il giovane tecnico nerazzurro. I dettagliChivu inter, il club prepara il blindatissimo rinnovo contrattuale per il giovane tecnico nerazzurro. I dettagli Nonostante la brusca uscita dall’Europa per mano del Bodø/Glimt, il legame tra l’Inter ... calcionews24.com

Inter fuori dalla Champions League: errori e futuro di ChivuLa clamorosa eliminazione dell'Inter dalla Champions League e la catena di errori del suo (giovane) allenatore. Ma i nerazzurri devono difendere Chivu come Berlusconi fece con Sacchi negli anni Ottant ... panorama.it

La suggestione Bastoni dei blaugrana è sempre viva, in attesa di capire come procederà la questione legata alle elezioni sulla presidenza del club e la conseguente strategia di mercato: il 95 di Chivu resta un profilo seriamente apprezzato in Catalogna p - facebook.com facebook

La suggestione Bastoni dei blaugrana è sempre viva, in attesa di capire come procederà la questione legata alle elezioni sulla presidenza del club e la conseguente strategia di mercato: il 95 di Chivu resta un profilo seriamente apprezzato in Catalogna p x.com