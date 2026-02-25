Chivu male la prima esperienza in Champions League da allenatore | ecco il dato negativo sul tecnico nerazzurro

Inter News 24 Chivu e una prima esperienza in Champions League molto negativa: i numeri non mentono. Ecco il dato sul tecnico nerazzurro. La notte di San Siro si trasforma in un incubo per l’ Inter, che fallisce la rimonta e saluta definitivamente la Champions League. L’eliminazione per mano dei norvegesi del BodøGlimt non è solo un colpo al prestigio, ma un vero e proprio danno economico, mancando l’obiettivo minimo degli ottavi di finale fondamentale per le casse del club. Per Cristian Chivu, la prima esperienza europea da tecnico della prima squadra si chiude con un bilancio pesantissimo e una statistica che scotta: è l’allenatore con la più alta percentuale di sconfitte (50%) nella storia nerazzurra della competizione. L’atmosfera allo stadio è stata lo specchio del match: dopo un inizio di grande spinta dai 70.441 tifosi presenti, la delusione ha preso il sopravvento. Mentre il settore ospiti esplodeva di gioia per un traguardo storico, le tribune di San Siro hanno iniziato a svuotarsi lentamente già dall’80° minuto, in segno di rassegnazione per una squadra apparsa incapace di reagire. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Juve, Chivu gongola: c’è un dato che premia il tecnico nerazzurro e agita Spalletti. C’entrano Thuram e Lautaro MartinezL’Inter batte la Juventus e il tecnico Chivu può sorridere.

Chivu risponde a Mourinho sul campo: da Conte allo Special One, il tecnico nerazzurro lancia un messaggio chiaroChivu, allenatore dell’Inter, si distingue per il suo modo di comunicare attraverso le prestazioni sul campo.

Temi più discussi: Chivu: Possiamo rimontare contro il Bodo. E poi scoppia la polemica col giornalista norvegese; Chivu, l'espulsione di Kalulu ha dimostrato che è un allenatore come tutti gli altri; Lautaro l'abbiamo perso, si è fatto male: Chivu conferma il ko dell'attaccante; Chivu: Il Bodo ha qualità, ma tutto è ancora aperto. Lautaro? Per me si è fatto male.

Inter, Chivu: Lautaro? Secondo me l’abbiamo perso, si è fatto maleLe parole di Crisitan Chivu al termine della partita contro il Bodo/Glimt valida per l'andata del play off di Champions League ... gianlucadimarzio.com

Inter in ansia, le parole di Chivu su Lautaro preoccupano tuttiBrutte notizie per l’Inter durante la sfida contro il Bodo/Glimt. Al 60’ Lautaro Martinez ha chiesto il cambio per un forte dolore al polpaccio sinistro: al suo posto è entrato Marcus Thuram. Il capit ... msn.com

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

CEV ZEREN Group Champions League Volley 2026 Women Pala BigMat - Firenze h.18:00 Savino Del Bene Scandicci Live on SKY SPORT ARENA / NOW / DAZN / EUROVOLLEY TV #CLVolleyW - facebook.com facebook