Chivu interrompe un giornalista | Più forti del Bodo? Abbiamo perso due volte non in teoria ma in pratica

Cristian Chivu ha interrotto un giornalista durante la conferenza stampa dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League, commentando che la squadra ha subito due sconfitte contro il Bodo, non solo in teoria ma in modo concreto. Ha sottolineato come le sconfitte siano avvenute sul campo, mettendo in evidenza le difficoltà incontrate durante le partite. La discussione si è concentrata sulle sfide affrontate in questa fase della competizione.