Chivu dopo il Bodo | Ci abbiamo provato ci è mancata energia Ma anche qualità e personalità

“Ci abbiamo provato in tutti i modi, fin dall’inizio, abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata, con un blocco basso sotto la linea della palla. Non fare l’1-0 ha creato a loro anche una comfort zone nel fare determinate cose”. Così ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Inter Cristian Chivu dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt. “Loro nel secondo tempo avevano molte più energie e hanno creato. C’è tanta amarezza, abbiamo cercato di passare il turno ma oggi abbiamo affrontato una squadra con molta più energia che ha fatto con determinazione quella che doveva”, ha ribadito il tecnico nerazzurro. Tutto vero, ma all’Inter non è mancata solo energia. È mancata anche qualità e la doppia sfida contro il Bodo Glimt, ma anche i precedenti contro Liverpool e Atletico Madrid hanno sdoganato un problema ormai noto nell’Inter degli ultimi tempi: questa squadra – in partite del genere e contro avversari di corsa, gamba e d’esperienza – non ha gente che sa risolverla con una giocata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

