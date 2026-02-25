Chiusi per un giorno ma c’è un buon accordo

Pier Antonio Galli, gestore del ristorante Galleria, ha deciso di chiudere l’attività per un giorno per poter partecipare alla presentazione di “Vogue World” in Sala Alessi. La sua presenza deriva dalla volontà di sostenere l’evento e di rafforzare i rapporti con il settore della moda. Galli ha spiegato che l’accordo con gli organizzatori ha permesso questa scelta senza problemi. La decisione ha coinvolto anche altri operatori del quartiere.

Pier Antonio Galli, (nella foto) gestore del ristorante Galleria nonché consigliere delegato dell'associazione Salotto di Milano (Confcommercio), è presente in Sala Alessi alla presentazione del "Vogue World". Sì, perché il "sì" dei commercianti della Galleria è stato fondamentale per il via libera all'evento: "Dovremo tenere chiusi i nostri locali per tutta la giornata del 22 settembre, ma le luci nei dehors saranno accese per garantire un bell'impatto visivo in Galleria nel corso dell'evento trasmesso in streaming in tutto il mondo". Perché la chiusura per un giorno? "Ci vorrà tutto il giorno per la preparazione dei vari atti tematici dello spettacolo.