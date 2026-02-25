Chirurgia del pancreas il San Giovanni di Dio è il secondo centro in Toscana

L’ospedale San Giovanni di Dio si conferma un’eccellenza assoluta nella lotta al tumore del pancreas. Secondo i dati del Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025 sviluppato da Agenas per conto del Ministero della Salute, il presidio fiorentino è risultato il secondo centro in Toscana (preceduto solo da Pisa) e il primo nell’Area Vasta Centro per volume di interventi eseguiti. L’attestazione, basata sui dati relativi all'attività del 2024, premia non solo la quantità ma soprattutto la qualità dei risultati clinici sui pazienti. Con oltre 60 interventi complessi eseguiti nell’ultimo anno, la struttura di Chirurgia Pancreatica del San Giovanni di Dio si consolida come hub di riferimento per tutta l’Asl Toscana centro, attirando pazienti anche da fuori regione. Il posizionamento dell'ospedale riflette un trend di crescita costante: per volume di resezioni pancreatiche, il San Giovanni di Dio occupa oggi l’11° posto in Italia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Vandalizzato il Centro Asterix a San Giovanni a Teduccio: porte distrutte e furti, è il secondo raid in pochi giorniNella notte di Capodanno, il Centro Asterix a San Giovanni a Teduccio ha subito un nuovo atto vandalico, con porte danneggiate e furti.

Leggi anche: Quattro milioni per il nuovo acceleratore lineare: in Gazzetta ufficiale il decreto per il San Giovanni di Dio

Temi più discussi: Tumore dell’ovaio: la Lombardia centralizza la chirurgia (sul modello delle pancreas unit); Tumore al pancreas: la ricerca tutta italiana che potrebbe cambiare le linee guida sulla chemioterapia; Chirurgia oncologica, specialisti da tutta Italia si riuniscono a Modena; Medicina: al Bambino Gesù prima procedura mininvasiva su bimbo 12 anni.

Chirurgia del pancreas, il S. Giovanni di Dio è il 2° centro in Toscana: oltre 60 interventiL’ospedale San Giovanni di Dio si conferma un’eccellenza assoluta nella lotta al tumore del pancreas. Secondo i dati del Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025 sviluppato da Agenas per conto del Ministe ... gonews.it

Tumore del pancreas, svolta nelle cure: arriva una nuova terapia rimborsata in ItaliaPer il tumore del pancreas metastatico con mutazione BRCA arriva in Italia la terapia di mantenimento con olaparib. Ridotto del 47% il rischio che la malattia peggiori. panorama.it

A Napoli certificati medici truccati, truffe e minacce. L'ospedale San Giovanni Bosco nelle mani della camorra. Quattro le misure cautelari. Tra gli indagati anche un avvocato. - facebook.com facebook

#TG2000 - #Napoli, ospedale San Giovanni Bosco nelle mani della #camorra #25febbraio #cronaca #TV2000 @tg2000it @liberainfo @_Carabinieri_ @GDF x.com