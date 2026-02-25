chieri strapazza il budowlani lodz e si merita la semifinale di cev cup nervini in forma

Chieri ha fatto la voce grossa contro il Budowlani Lodz, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-19; 25-21) di fronte al proprio pubblico del Pala Gianni Asti di Torino e qualificandosi alle semifinali della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo aver dettato legge per 3-1 nel confronto d’andata disputato in Polonia, la quinta forza della Serie A1 non ha lasciato scampo all’insidiosa avversaria e ha chiuso i conti al termine di un match a senso unico. Le ragazze di coach Nicola Negro se la dovranno vedere con le tedesche del Dresda, capaci di regolare le francesi del Mulhouse con un doppio 3-0: la Fenera partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’impegno, che cadrà nel mezzo del quarto di finale dei playoff scudetto con Novara. 🔗 Leggi su Oasport.it

