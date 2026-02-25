Chiello | Apprezzo Morgan ma ho deciso di non portarlo – Il video

(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Io stimo Morgan come artista, ma abbiamo fatto delle prove, non si è creata alchimia artistica per cui ho deciso di non portarlo.” Così il cantante Chiello, a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video 🔗 Leggi su Open.online

