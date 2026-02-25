Chiello a Sanremo 2026 | Ero annoiato Di cosa parla la canzone Ti penso sempre

Milano, 9 febbraio 2026 - Prima volta di Chiello sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La canzone scelta dal cantautore si intitola ‘Ti penso sempre’. Come è nata ‘Ti penso sempre’ “Perché ho scelto di portare ‘Ti penso sempre’ al Festival di Sanremo? Perché è la meno distorta di quelle contenute in ‘Agonia’. Non so perché, è stata una sensazione. Io vado molto a sensazioni e ho sentito che questo fosse il brano giusto. E’ una di quelle canzoni che possono arrivare a tutti. Non è nata per Sanremo, ma ci è diventata” ha spiegato lo stesso Chiello. Il disco uscirà il 20 marzo e conterrà anche il brano sanremese. Scaletta in Pdf della... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chiello a Sanremo 2026: «Mi guardavo allo specchio e soffrivo. Oggi mi sento in equilibrio». Dal numero 13 tatuato alla rinascita dopo la clinicaIl cantautore al Festival di Sanremo con Ti penso sempre, nuovo importante step nella sua vita in continua evoluzione: «Ho passato anni a non riconoscermi, mi guardavo allo specchio e soffrivo. Oggi, ... vanityfair.it

