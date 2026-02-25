Chi vince Sanremo 2026? Il parere della gente

Sanremo, 25 febbraio 2026 - Il Festival di Sanremo 2026 è partito, le 30 canzoni dei Big in gara si ascoltano già dappertutto. Nei bar, nelle playlist, in radio: davvero tutti ascoltano Sanremo. E fra pochi giorni lo canteranno anche. Chi vince il Festival di Sanremo 2026?. In attesa di capire quali saranno gli artisti incoronati dal pubblico, il sentire della gente sta già definendo gli equilibri. Quali sono i gusti del pubblico che sta seguendo il Festival di Sanremo? Come di consueto, le tendenze sono le più varie. Anche se sembrano già essere orientati verso alcuni artisti specifici. Quali? Sostanzialmente sono tre gli artisti preferiti dal pubblico: Arisa con il brano ‘Magica favola’ su tutti, seguono Sayf con ‘Tu mi piaci tanto’ e Fedez e Marco Masini con ‘Male necessario’. Emerge un dato fondamentale: la spaccatura per età. Mentre Arisa è la preferita di spettatori di una fascia di età medio-alta così come Fedez e Marco Masini, Sayf ha conquistato tantissimi giovani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

