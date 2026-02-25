Chi sono LDA e Aka7Even | i due Luca uniti da Amici e insieme a Sanremo con Poesie clandestine

LDA e Aka7Even sono due giovani artisti italiani che si sono fatti conoscere grazie al talent show Amici e ora si preparano a salire insieme sul palco di Sanremo con il brano “Poesie clandestine”. La loro collaborazione nasce dal desiderio di unire le proprie voci e stili diversi, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. Con questa esperienza, i due vogliono portare una novità nel mondo della musica italiana. La loro partecipazione al festival si avvicina rapidamente.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo vedrà un'inedita coppia di giovani artisti sul palco dell'Ariston: LDA e Aka7Even, due nomi che hanno conquistato il pubblico italiano negli ultimi anni e che nel 2026 gareggeranno insieme con il brano " Poesie clandestine "

