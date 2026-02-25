Chi sono LDA e Aka7Even | i due Luca uniti da Amici e insieme a Sanremo con Poesie clandestine

LDA e Aka7Even sono due giovani artisti italiani che si sono fatti conoscere grazie al talent show Amici e ora si preparano a salire insieme sul palco di Sanremo con il brano “Poesie clandestine”. La loro collaborazione nasce dal desiderio di unire le proprie voci e stili diversi, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. Con questa esperienza, i due vogliono portare una novità nel mondo della musica italiana. La loro partecipazione al festival si avvicina rapidamente.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo vedrà un’inedita coppia di giovani artisti sul palco dell’Ariston: LDA e Aka7Even, due nomi che hanno conquistato il pubblico italiano negli ultimi anni e che nel 2026 gareggeranno insieme con il brano “ Poesie clandestine ” Guida al Festival di Sanremo 2026: partecipanti, ospiti, duetti, voto e televoto. Il programma delle serate I Cantanti Big di Sanremo 2026, accompagnati da Carlo Conti e Laura Pausini, arrivano al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - Roma 13 Febbraio 2026 Nella Foto: LDA, AKA 7even Foto Credit: Andrea Bracaglia- AGENZIA ALDO LIVERANI SAS LDA, dalla scuola di Amici al palco dell’Ariston . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Lda e Aka7even in gara al 76esimo Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”Lda e Aka7even, due protagonisti della nuova scena pop italiana, si preparano a sorprendere il pubblico del Festival di Sanremo 2024.

LDA e AKA7EVEN: in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”LDA e AKA7EVEN parteciperanno insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”.

LDA e Aka 7even travolti dai Fan a Sanremo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi sono LDA & Aka7even, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Poesie clandestine. FOTO; Chi sono i giovani under 30 sul palco di Sanremo 2026, tra Nuove Proposte e BIG; LDA e Aka7even a Sanremo 2026: Napoli Sotterranea è usata come una metafora; LDA e Aka 7even a Sanremo 2026: Una volta ci si doveva vergognare di parlare in dialetto, oggi i pregiudizi su Napoli sono crollati. Al Festival non vinceremo, ma vi faremo divertire.

Sanremo 2026, LDA e Aka7even: chi sono, carriera dei giovani cantautori italianiArrivano sul palco di Sanremo 2026 LDA e Aka7even, un'amicizia nata nel percorso di Amici. Debuttano col brano Poesie clandestine nato durante la loro ... ilmattino.it

Sanremo 2026, chi sono LDA e Aka 7even: da Amici all'Ariston con Poesie ClandestineSe pensate che due amici che si mettono a scrivere canzoni insieme finiscano per cantarle al karaoke di quartiere, preparatevi a ricredervi. Perché LDA e Aka 7even, tra i volti più amati della scena p ... tg.la7.it

Tommaso Paradiso pazzo delle sue donne: chi sono la fidanzata Carolina e la figlia Anna (FOTO) - facebook.com facebook

#Sanremo2026, chi sono i big e gli ospiti toscani della 76°edizione x.com