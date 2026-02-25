Chi sono i genitori di Achille Lauro Nicola De Marinis ex magistrato e Cristina Zambon che oggi lavora con lui

I genitori di Achille Lauro sono Nicola e Cristina. Il papà è un professore universitario e magistrato della Corte di Cassazione. La mamma dell’artista, invece, è Cristina Zambon originaria del Veneto che fa parte del suo enturage. Nella famiglia di Achille Lauro anche il fratello maggiore Federico, in arte Fet, impegnato nel mondo della musica, con cui l’artista è andato a vivere in una comune di artisti a soli 14 anni. “Sono figlio di brava gente, tutta gente onesta. Anche mio padre – per quanto noi abbiamo un rapporto difficile – è una persona intellettuale e mi ha lasciato una certa educazione” ha ammesso Achille Lauro, spiegando dunque di aver ricevuto la sua educazione proprio dai genitori, con i quali non ha mai avuto un rapporto eccelso ma che comunque sono stati fondamentali nel suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

