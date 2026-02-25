‘Sei tu’. Due parole. Peraltro brevi. Questo è il titolo della canzone con la quale Levante, al secolo Claudia Lagona, torna sul palco del Festival di Sanremo. D’altro canto, gli altri brani erano stati ‘Tikibombomb’ e ‘Vivo’, quindi non certo canzoni dai titoli lunghi o particolarmente esplicativi. Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti Di cosa parla ‘Sei tu’ Di cosa parla il brano sanremese di Levante? A spiegarlo è la stessa cantautrice siciliana: “‘Sei tu’ arriva in punta di piedi, poi in qualche modo esplode. Il tema è così forte che risulta molto potente, anche se è meno "muscolare" di ‘Tikibombom’ e ‘Vivo’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi ha scritto ‘Sei tu’ di Levante e di cosa parla la canzone

Leggi anche:

Sanremo 2026, Levante canta Sei tu. Testo e di cosa parla la canzone

Enrico Nigiotti e “Ogni volta che non so volare”: chi ha scritto la canzone e di cosa parla

GIORGIA SALVA IL MONDO CON L'AIUTO DELLE HUNTRIX KPOP DEMON HUNTERS DAI SAJA BOYS NELLA VITA REALE!

Argomenti discussi: Qui con me Serena Brancale, testo e significato della canzone di Sanremo 2026; Festival di Sanremo 2026, chi è Levante con la canzone Sei tu. FOTO; Levante a Sanremo 2026 con Sei tu: il testo e il significato del brano in gara al Festival; Mara Sattei a Sanremo canta la storia d’amore col fidanzato (co-autore del brano) che sposerà: testo e significato di Le cose che non sai di me.

Chi ha scritto ‘Sei tu’ di Levante e di cosa parla la canzone‘Sei tu’. Due parole. Peraltro brevi. Questo è il titolo della canzone con la quale Levante, al secolo Claudia Lagona, torna sul palco del Festival di Sanremo. D’altro canto, gli altri brani erano ... quotidiano.net

Chi ha scritto la colonna sonora di Sanremo 2026 Ovviamente Welo! Nell’ultima di Sanremo Sofà, il programma di Radiolina dedicato al Festival di Sanremo e condotto da Enzo Asuni, Giuseppe Valdes e Angelica D’Errico, inviata del Gruppo L’Unione Sarda - facebook.com facebook

Tornando alla #Vonn, non ho scritto che in America curano solo chi ha i soldi. Ho scritto (ed è cosa ben diversa) che in Italia curiamo tutti a differenza che negli USA, grazie al nostro straordinario sistema sanitario nazionale. Se anche non hai nulla e non hai al x.com