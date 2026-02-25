Chi è Pilar Fogliati un talento dai mille volti in piena ascesa e questa sera a Sanremo

I più l’avranno imparata a conoscere come la protagonista Delia Brunello della fiction Cuori, di cui è stata da poco trasmessa su Rai 1 la terza stagione, oppure un po’ prima come l’etologa Emma Giorgi in Un passo dal cielo. Ma quello di Pilar Fogliati, classe 1992, è un talento dai mille volti. Attrice in tv, al teatro, al cinema, comica in più di un’occasione, ma anche regista. E non si dica che non le piacciono le sfide. Voluta da Carlo Conti, è pure co-conduttrice del Festival di Sanremo nella serata del 25 febbraio. Quello dell’Ariston è un palco sempre impegnativo ed esigente, ma Fogliati ha fino ad ora ha sempre fatto della simpatia e della spigliatezza le armi con cui disarmare ogni insidia. Era il 2019. Fogliati, che all’anagrafe si chiama María del Pilár, nome dovuto alla nonna paterna, argentina di origine polacca emigrata in Sudamerica prima del secondo conflitto mondiale, da lì ne ha percorsa di strada. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice: talento e ironia sul palco dell’AristonLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si apre con una sorpresa: Pilar Fogliati entrerà sul palco come co-conduttrice, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini.

Pilar Fogliati: "Il talento delle donne nel destino del Festival"Pilar Fogliati si prepara a condurre la seconda serata di Sanremo, portando il suo entusiasmo tra le prove intense.

Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati, l’attrice è innamorata di Fabio Paratici: Mi piace molto, sono contentaPilar Fogliati è fidanzata con Fabio Paratici. L'attrice e il direttore sportivo della Fiorentina fanno coppia da alcuni mesi ... fanpage.it

Pilar Fogliati conferma la relazione con il fidanzato Paratici: «Fabio a Sanremo? Lui ha tanto da fare e il mondo del calcio è così lontano»La co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 conferma la relazione con il direttore sportivo della Fiorentina e aggiunge: «Mi auguro tantissimo che la squadra viola si salvi, ma ... corrierefiorentino.corriere.it

Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata. Questa sera i co-conduttori sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Ospiti: gli azzurri olimpici e paralimpici. Spazio alle Nuove Proposte. Bresh in Piazza Colombo x.com

