Chi è Pilar Fogliati | età altezza origini com’è diventata famosa fidanzato Instagram

Pilar Fogliati è un'attrice italiana, che spesso vediamo protagonista di fiction e non solo. Infatti, il pubblico ha imparato a conoscerla anche nei ruoli sul grande schermo. La famosa e giovane artista è stata invitata al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice, per affiancare Carlo Conti e Laura Pausini, nella seconda serata del 25 febbraio. Ma vediamo insieme quello che c'è da sapere tra biografia, carriera e vita privata. Il suo nome completo è María del Pilár Fogliati ed è nata ad Alessandria, in Piemonte, il 28 dicembre 1992. Dunque, nel 2026 compie 24 anni. Alta 1,76 m, non è nata nella regione dove vivevano i suoi genitori, romani.

