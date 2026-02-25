Chi è Pilar Fogliati che condurrà la seconda serata di Sanremo 2026 ma che avrebbe potuto condurre tutto il Festival moltiplicandosi nei suoi incredibili ruoli

Un po’ Anna Marchesini, un po’ Paola Cortellesi e tanto Carlo Verdone. È il 2019 quando un video girato con uno smartphone riprende una ragazza romana seduta a un tavolo in mezzo ad un gruppo di amici mentre imita le parlate di varie zone di Roma. C’è la ragazza dei Parioli (con variante tonale verso Ponte Milvio), c’è quella di Roma centro (“che ha fatto le scuole francesi”) e quella di Guidonia (una commessa estasiata dalle calzature uomo donna bimbo). In poche ore il video diventa virale (oggi fa quasi tre milioni di visualizzazioni) e la ragazza solare, splendente, magra e affusolata, diventa definitivamente una star di cinema e tv. Si chiama Pilar Fogliati, ha 26 anni (oggi 33), si è diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, era già apparsa in Forever Young di Fausto Brizzi e in diverse fiction di Rai1 e Canale 5, ma le caratterizzazioni della parlata e dei tipi romani le apre la porta della popolarità come personaggio popolare comico brillante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

