Chi è Nicolò Filippucci e perché è già famoso

Milano, 18 febbraio 2026 - Avere diciannove anni e ritrovarsi già a cantare sul palco del Festival di Sanremo davanti a milioni di persone. Quella di Nicolò Filippucci è una parabola che in pochi possono dire di aver vissuto. Il giovanissimo cantautore è l’unico fra gli artisti in gara fra le Nuove Proposte a presentarsi con un brano che non porta la propria firma. ‘Laguna’ è la canzone che gli ha fatto da trampolino di lancio per arrivare ad essere uno dei due vincitori di Sarà Sanremo, ovvero la finale di Sanremo Giovani. Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti Chi è Nicolò Filippucci. Prima di arrivare sul palco dell’Ariston, il giovanissimo talento umbro è stato protagonista in un’altra importante ribalta televisiva: il talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sono scaramantico e ho un rito che faccio sempre prima di salire su un palco: metto sempre le stesse mutande". Nicolò Filippucci, appena diciannovenne, si trova a vivere un'esperienza che molti sognano: salire sul palco dell'Ariston per Sanremo 2026

