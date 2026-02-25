Chi è Mazzariello al Festival di Sanremo 2026 con ‘Manifestazione d’amore’

Milano, 18 febbraio 2026 - Antonio Mazzariello si esibisce sul palco del Teatro Ariston fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Il suo brano si intitola ‘Manifestazione d’amore’. Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti Chi è Mazzariello. Il suo nome d’arte è semplice ma al tempo stesso immediato, esattamente come la sua musica. E così ecco la scelta di usare solo il cognome: Mazzariello. La musica fa parte della vita del cantautore e musicista campano sin dalla più tenera età, ma è di fatto dal 2020 che la carriera di Mazzariello comincia a prendere quota. ‘Rumori’ e ‘Atmosfera’ sono i brani che lo impongono all’attenzione di pubblico e critica. Arrivano poi brani come ‘Pubblicità progresso’ e ‘Nostalgia & Karaoke’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

