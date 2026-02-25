Chi è l’uomo che ha urlato Forza Roma a Sanremo? E’ lui il protagonista inatteso della prima serata

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, un uomo ha gridato “Forza Roma” proprio prima di alcune performance, attirando l’attenzione di tutti. La sua presenza in sala e il gesto spontaneo hanno suscitato molte reazioni tra il pubblico e i presenti. La scena ha portato un tocco di tensione e sorpresa nel normale svolgimento dello spettacolo. La sua identità rimane ancora sconosciuta, ma il suo intervento ha lasciato il segno.

E la prima serata del Festival di Sanremo 2026 l'abbiamo superata: ci ha regalato musica, spettacolo e momenti destinati a far discutere, come quello del signore che ha urlato imperterrito " Forza Roma " prima di alcune esibizioni. Tra tante attese e debutti sul palco dell'Ariston, a catturare l'attenzione dei telespettatori è stato questo personaggio che, tifosissimo giallorosso, è riuscito a farsi notare praticamente da tutti. Il grido "Forza Roma" che ha conquistato i social durante la prima serata di Sanremo 2026. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto è accaduto durante la prima serata di Sanremo 2026, quella del 24 febbraio, pochi istanti prima dell'esibizione di Mara Sattei e poi anche prima di quella di Eddie Brock.

La prima serata di Sanremo 2026 ha un nuovo protagonistaLa prima serata di Sanremo 2026 ha preso una piega inaspettata con un nuovo protagonista.

#Sanremo2026 tifa Roma: "Forza Roma Mara!" subito prima dell'esibizione di #MaraSattei #ASRoma x.com

Cristante Ndicka Pisilli FORZA ROMA #ASRoma #Roma #SerieA - facebook.com facebook