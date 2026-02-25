Chi è la fidanzata di Dargen D’Amico Giulia Peditto | lo yoga l’amicizia con Veronica Ferraro e Instagram

Milano, 25 febbraio 2026 – “Bra vo ne”. E la fotografia della tv, mentre si esibisce il compagno. È così che Giulia Peditto ha scelto di fare il tifo per Dargen D’Amico, in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘AI AI’, in una storia sulla sua pagina Instagram. Insieme dal 2021, Dargen e Giulia sono riservatissimi, sebbene entrambi sempre molto attivi sui social. Ma chi è la ragazza che ha rubato il cuore al cantante milanese? Giulia Peditto. Giulia Peditto ha 33 anni. Nata da mamma italiana e papà senegalese, è cresciuta in Brianza ma vive a Milano, città del compagno. La passione per lo yoga. Giulia incontra lo yoga a poco più di 20 anni e se ne innamora. Nell’estate del 2019 si trasferisce per qualche mese a Rishikesh, in India, dove approfondisce la pratica e diventa insegnante certificata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche:

Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen D'Amico, insegnante di yoga e amica di Chiara Ferragni

Chi è Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico

Temi più discussi: Chi è la nuova fidanzata di Fedez: il gossip dietro la partecipazione a Sanremo; Marco Masini: chi è la nuova fidanzata, l’amore con l’ex tronista e il figlio mai arrivato; L'amore segreto di Hudson Williams: chi è la fidanzata e perché è rimasta nell'ombra fino ad oggi; Checco Zalone sarebbe di nuovo innamorato, ma chi è la presunta fidanzata Valentina Liguori?.

Chi è la fidanzata di Dargen D’Amico, Giulia Peditto: lo yoga, l’amicizia con Veronica Ferraro e InstagramLa giovane italo senegalese è cresciuta in Brianza ma vive a Milano, la città del compagno. L’artista è in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘AI IA’ e lei gli dedica un post: Bra vo ne ... ilgiorno.it

Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen D'Amico, insegnante di yoga e amica di Chiara FerragniLa trentenne brianzola ha «debuttato» al fianco del cantante proprio in occasione di un Festival di Sanremo, ma a quattro anni da quei giorni della loro storia si sa ancora molto poco. Riservati, pref ... vanityfair.it

Giulia Peditto, chi è la fidanzata di Dargen D'Amico: maestra di yoga e origini italo-senegalesi. Il tifo dietro le quinte: «Bravone» - facebook.com facebook