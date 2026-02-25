Chi è il marito di Arianna Fontana Anthony Lobello

Arianna Fontana, leggenda vivente dello short track italiano, è una delle campionesse di queste Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La relazione tra Arianna Fontana e Anthony è nata durante i Giochi Olimpici di Torino 2006, in un contesto che profumava già di ghiaccio e grandi sogni. Arianna era poco più che un’adolescente, con i suoi 15 anni appena compiuti, mentre Anthony era un giovane atleta statunitense di 21 anni, impegnato con la nazionale americana. Ex pattinatore di velocità, oggi allenatore e mentore, Anthony Lobello è nato e cresciuto a Tallahassee, in Florida, dove ha frequentato la Maclay School e poi la Florida State University. Classe 1990, ha vissuto in prima persona le ambizioni, le pressioni e le trasformazioni che accompagnano uno sport come lo short track. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

