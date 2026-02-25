Ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Giacomo Bertagnolli è il campione paralimpico di sci alpino. Ipovedente dalla nascita, scia con la guida Andrea Ravelli. Ha già vinto 8 medaglie olimpiche di cui quattro d’oro. L’atleta ha 27 anni, ed è fortemente ipovedente a causa di una atrofia del nervo ottico. Curiosità e vita privata di Giacomo Bertagnolli, campione paralimpico. L’atleta nella sua carriera ha portato a casa già 8 medaglie, tra le due edizioni di PyeongChang del 2018 e Pechino 2022. Di queste, 4 sono d’oro. Come aveva detto ad olympics.com, “Milano Cortina sarà la mia terza Paralimpiade”. E aveva specificato che “però sarà tutto diverso, perché essere letteralmente a un’ora e mezza da casa sarà qualcosa di speciale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il campione paralimpico Giacomo Bertagnolli

Fis Para Alpine, Italia sul podio con Chiara Mazzel e Giacomo BertagnolliGiornata di nevischio a Santa Caterina Valfurva, dove questa mattina si è comunque regolarmente svolta la prima gara del circuito Fis Para Alpine, la...

Fabio Anobile di nuovo a processo per truffa, ma il campione paralimpico non si trova da oltre un annoFabio Anobile è finito di nuovo accusato di truffa dopo la condanna dello scorso aprile, ma non si trova più da gennaio 2024.

Temi più discussi: Chi era Eugenio Monti: la vera storia del Rosso Volante; Caduta Libera, il campione Giovanni Gregorini vince 81 mila euro al gioco finale; Chi vuol essere Milionario, chi è il nuovo campione Matteo: la vincita faraonica e la reazione di Gerry Scotti; Simone Deromedis, chi è il campione azzurro dello skicross: dall'idolo Senna all'oro mondiale nel 2023 sempre con la velocità nel dna.

Chi è Lisa Vittozzi, la prima italiana campionessa olimpica di biathlonA Milano Cortina 2026 ha vinto l'argento nella staffetta mista, dopo il bronzo di Pyeongchang 2018 e soprattutto l'oro individuale nell'inseguimento. Sul gradino più alto del podio la sua commozione e ... vanityfair.it

Giacomo Bertagnolli: chi è il campione paralimpico presente a Sanremo 2026. Età, biografia, risultati, vita privataUna seconda serata di Sanremo 2026 a tinte sportive. Sul palco dell'Ariston, oltre alle tre campionesse olimpiche, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Lisa Vittozzi, saranno ... ilmattino.it

#Sanremo2026 | Stasera premio a Leali e altri due bresciani sul palco La seconda serata del Festival parla anche bresciano. Fausto Leali riceverà il premio alla carriera. Sul palco anche Andrea Ravelli, guida dell’atleta paralimpico Giacomo Bertagnolli, e il - facebook.com facebook

Stasera a #Sanremo2026: Co-conduttori: Laura Pausini, Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo Ospiti: Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli, Giuliana Turra! Premio alla Carriera: Fausto Leali! Omaggio a Ornella Vanoni! Suzuki Stage: Bresh x.com